Memecoin (MEM) токеномикасы
Memecoin (MEM) туралы ақпарат
Memecoin is the official token for Meme.com and our underlying asset layers.
Meme is a Memetic Asset Protocol that lives on our website. (https://meme.com/) Memetic assets are financial instruments in the form of ERC-20 smart contracts known as “mTokens” representing any particular meme. These mTokens are purchased, swapped and traded on our platforms Meme Markets. Memecoin can be swapped for any mToken (e.g. mDoge, mPepe, mWojak) on a token bonding curve.
Markets can be discovered and created by anyone with Memecoin. Use Memecoin to build your portfolio and sponsor your favorite memes. Create a market around the next trend you perceive is going to flourish. Earn rewards in the form of tokens and NFTs for supporting the best performing memes and trends.
Meme.com creates the ability to quantify all information and their network effects in a trustless way. This is done using several different data streams including our NFT layer MarbleCards. (https://marble.cards/)
Welcome to a new asset class in blockchain, an open market for and around content where anyone can get exposure to things they believe in!
Memecoin (MEM) токеномикасы мен бағасын талдау
Memecoin (MEM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Memecoin (MEM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Memecoin (MEM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MEM токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MEM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MEM токеномикасын түсінген болсаңыз, MEM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.