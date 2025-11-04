БиржаDEX+
Memecoin Supercycle ағымдағы бағасы: 0.00000866 USD. Нақты уақыттағы SUPR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SUPR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SUPR туралы толығырақ

SUPR Баға туралы ақпарат

SUPR деген не

SUPR Ресми веб-сайт

SUPR Токеномикасы

SUPR Баға болжамы

Memecoin Supercycle Логотип

Memecoin Supercycle Баға (SUPR)

Листингтен жойылды

1 SUPR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Memecoin Supercycle (SUPR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:26:21 (UTC+8)

Memecoin Supercycle (SUPR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00449673
$ 0.00449673$ 0.00449673

$ 0.00000735
$ 0.00000735$ 0.00000735

--

--

-4.74%

-4.74%

Memecoin Supercycle (SUPR) нақты уақыттағы баға $0.00000866. Соңғы 24 сағат ішінде SUPR мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SUPR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00449673, ал ең төменгісі — $ 0.00000735.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SUPR соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -4.74% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Memecoin Supercycle (SUPR) Нарықтық ақпарат

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

--
----

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

999.54M
999.54M 999.54M

999,541,867.5082984
999,541,867.5082984 999,541,867.5082984

Memecoin Supercycle нарықтық капитализациясы $ 8.66K, тәуліктік сауда көлемі --. SUPR айналымдағы мөлшері 999.54M, жалпы мөлшері 999541867.5082984. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.66K.

Memecoin Supercycle (SUPR) Баға тарихы USD

Бүгін, Memecoin Supercycle - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Memecoin Supercycle - USD баға өзгерісі $ -0.0000018306 болды.
Соңғы 60 күнде Memecoin Supercycle - USD баға өзгерісі $ -0.0000008443 болды.
Соңғы 90 күнде Memecoin Supercycle - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0000018306-21.13%
60 күн$ -0.0000008443-9.75%
90 күн$ 0--

Memecoin Supercycle (SUPR) деген не

What is $SUPR?

🚀 $SUPR is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the unstoppable Memecoin Supercycle — a phenomenon where crypto and memecoins thrive together.

Unlike traditional PVP (player vs. player) competition between tokens, $SUPR is the community token for all memecoin communities, uniting everyone under one banner as the supercycle builds.

More than just a coin, $SUPR is a movement to bring the memecoin world together, celebrating shared growth, collaboration, and community. 🌊💎

The storm is coming — are you ready? 🌩️🔥

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Memecoin Supercycle (SUPR) Ресурс

Ресми веб-сайт

Memecoin Supercycle Баға болжамы (USD)

Memecoin Supercycle (SUPR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Memecoin Supercycle (SUPR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Memecoin Supercycle.

Қазір Memecoin Supercycle баға болжамын тексеріңіз!

SUPR - жергілікті валюталарға

Memecoin Supercycle (SUPR) токеномикасы

Memecoin Supercycle (SUPR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SUPR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Memecoin Supercycle (SUPR) туралы басқа сұрақтар

Memecoin Supercycle (SUPR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SUPR бағасы — 0.00000866 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SUPR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SUPR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000866. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Memecoin Supercycle үшін нарықтық капитализация қандай?
SUPR үшін нарықтық капитализация: $ 8.66K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SUPR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SUPR айналымдағы ұсынысы: 999.54M USD.
SUPR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SUPR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00449673 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SUPR бағасы қандай болды?
SUPR 0.00000735 USD ATL бағасына жетті.
SUPR үшін сауда көлемі қандай?
SUPR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SUPR өседі ме?
SUPR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SUPR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:26:21 (UTC+8)

Memecoin Supercycle (SUPR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

