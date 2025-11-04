БиржаDEX+
Meme Alliance ағымдағы бағасы: 0.00206661 USD. Нақты уақыттағы MMA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MMA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Meme Alliance Баға (MMA)

$0.0020662
$0.0020662
-8.20%1D
Meme Alliance (MMA) Баға ақпараты (USD)

$ 0.00205565
24 сағаттық төмен
$ 0.00226417
24 сағаттық жоғары
$ 0.00205565
$ 0.00205565$ 0.00205565

$ 0.00226417
$ 0.00226417$ 0.00226417

$ 0.073829
$ 0.073829$ 0.073829

$ 0.0011163
$ 0.0011163$ 0.0011163

-0.57%

-8.33%

-15.95%

-15.95%

Meme Alliance (MMA) нақты уақыттағы баға $0.00206661. Соңғы 24 сағат ішінде MMA мен $ 0.00205565 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00226417 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.073829, ал ең төменгісі — $ 0.0011163.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MMA соңғы бір сағатта -0.57% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.33%, ал соңғы 7 күнде -15.95% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Meme Alliance (MMA) Нарықтық ақпарат

$ 176.59K
$ 176.59K$ 176.59K

--
----

$ 206.68K
$ 206.68K$ 206.68K

85.44M
85.44M 85.44M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Meme Alliance нарықтық капитализациясы $ 176.59K, тәуліктік сауда көлемі --. MMA айналымдағы мөлшері 85.44M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 206.68K.

Meme Alliance (MMA) Баға тарихы USD

Бүгін, Meme Alliance - USD баға өзгерісі $ -0.00018789233699398 болды.
Соңғы 30 күнде Meme Alliance - USD баға өзгерісі $ -0.0008339319 болды.
Соңғы 60 күнде Meme Alliance - USD баға өзгерісі $ -0.0010220221 болды.
Соңғы 90 күнде Meme Alliance - USD баға өзгерісі $ -0.005215353027217275 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00018789233699398-8.33%
30 күн$ -0.0008339319-40.35%
60 күн$ -0.0010220221-49.45%
90 күн$ -0.005215353027217275-71.62%

Meme Alliance (MMA) деген не

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Meme Alliance Баға болжамы (USD)

Meme Alliance (MMA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Meme Alliance (MMA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Meme Alliance.

Қазір Meme Alliance баға болжамын тексеріңіз!

MMA - жергілікті валюталарға

Meme Alliance (MMA) токеномикасы

Meme Alliance (MMA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MMA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Meme Alliance (MMA) туралы басқа сұрақтар

Meme Alliance (MMA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MMA бағасы — 0.00206661 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00206661. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Meme Alliance үшін нарықтық капитализация қандай?
MMA үшін нарықтық капитализация: $ 176.59K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MMA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MMA айналымдағы ұсынысы: 85.44M USD.
MMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MMA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.073829 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MMA бағасы қандай болды?
MMA 0.0011163 USD ATL бағасына жетті.
MMA үшін сауда көлемі қандай?
MMA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MMA өседі ме?
MMA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MMA баға болжамын қарап көріңіз.
Meme Alliance (MMA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

