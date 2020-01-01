Mellow Man (MELLOW) токеномикасы
Mellow Man (MELLOW) туралы ақпарат
Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends,
As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends.
Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.
Mellow Man (MELLOW) токеномикасы мен бағасын талдау
Mellow Man (MELLOW) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Mellow Man (MELLOW) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Mellow Man (MELLOW) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MELLOW токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MELLOW токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MELLOW токеномикасын түсінген болсаңыз, MELLOW токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
MELLOW бағасының болжамы
MELLOW қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MELLOW бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.