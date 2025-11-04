БиржаDEX+
Mei Solutions ағымдағы бағасы: 0.00150138 USD. Нақты уақыттағы MEI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MEI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MEI туралы толығырақ

MEI Баға туралы ақпарат

MEI деген не

MEI Ресми веб-сайт

MEI Токеномикасы

MEI Баға болжамы

Mei Solutions Логотип

Mei Solutions Баға (MEI)

1 MEI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00150138
$0.00150138$0.00150138
0.00%1D
USD
Mei Solutions (MEI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Mei Solutions (MEI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.643024
$ 0.643024$ 0.643024

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

Mei Solutions (MEI) нақты уақыттағы баға $0.00150138. Соңғы 24 сағат ішінде MEI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MEI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.643024, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MEI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Mei Solutions (MEI) Нарықтық ақпарат

$ 8.76K
$ 8.76K$ 8.76K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

5.84M
5.84M 5.84M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Mei Solutions нарықтық капитализациясы $ 8.76K, тәуліктік сауда көлемі --. MEI айналымдағы мөлшері 5.84M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.50M.

Mei Solutions (MEI) Баға тарихы USD

Бүгін, Mei Solutions - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Mei Solutions - USD баға өзгерісі $ -0.0011780974 болды.
Соңғы 60 күнде Mei Solutions - USD баға өзгерісі $ +0.0007082498 болды.
Соңғы 90 күнде Mei Solutions - USD баға өзгерісі $ -0.0018677732497485683 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0011780974-78.46%
60 күн$ +0.0007082498+47.17%
90 күн$ -0.0018677732497485683-55.43%

Mei Solutions (MEI) деген не

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Mei Solutions (MEI) Ресурс

Mei Solutions Баға болжамы (USD)

Mei Solutions (MEI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Mei Solutions (MEI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Mei Solutions.

Қазір Mei Solutions баға болжамын тексеріңіз!

MEI - жергілікті валюталарға

Mei Solutions (MEI) токеномикасы

Mei Solutions (MEI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MEI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Mei Solutions (MEI) туралы басқа сұрақтар

Mei Solutions (MEI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MEI бағасы — 0.00150138 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MEI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MEI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00150138. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Mei Solutions үшін нарықтық капитализация қандай?
MEI үшін нарықтық капитализация: $ 8.76K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MEI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MEI айналымдағы ұсынысы: 5.84M USD.
MEI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MEI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.643024 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MEI бағасы қандай болды?
MEI 0 USD ATL бағасына жетті.
MEI үшін сауда көлемі қандай?
MEI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MEI өседі ме?
MEI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MEI баға болжамын қарап көріңіз.
Mei Solutions (MEI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

