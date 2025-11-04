БиржаDEX+
Medical Intelligence ағымдағы бағасы: 0.0286034 USD. Нақты уақыттағы MEDI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MEDI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MEDI туралы толығырақ

MEDI Баға туралы ақпарат

MEDI деген не

MEDI Ресми веб-сайт

MEDI Токеномикасы

MEDI Баға болжамы

Medical Intelligence Баға (MEDI)

1 MEDI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02859702
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Medical Intelligence (MEDI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:19:27 (UTC+8)

Medical Intelligence (MEDI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02802889
24 сағаттық төмен
$ 0.03598353
24 сағаттық жоғары

$ 0.02802889
$ 0.03598353
$ 0.267655
$ 0.02802889
+1.17%

-20.50%

-65.33%

-65.33%

Medical Intelligence (MEDI) нақты уақыттағы баға $0.0286034. Соңғы 24 сағат ішінде MEDI мен $ 0.02802889 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03598353 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MEDI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.267655, ал ең төменгісі — $ 0.02802889.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MEDI соңғы бір сағатта +1.17% өзгерді, 24 сағат ішінде -20.50%, ал соңғы 7 күнде -65.33% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Medical Intelligence (MEDI) Нарықтық ақпарат

$ 2.84M
--
$ 2.84M
100.00M
99,999,980.62769
Medical Intelligence нарықтық капитализациясы $ 2.84M, тәуліктік сауда көлемі --. MEDI айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 99999980.62769. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.84M.

Medical Intelligence (MEDI) Баға тарихы USD

Бүгін, Medical Intelligence - USD баға өзгерісі $ -0.00738013149360499 болды.
Соңғы 30 күнде Medical Intelligence - USD баға өзгерісі $ -0.0240517152 болды.
Соңғы 60 күнде Medical Intelligence - USD баға өзгерісі $ -0.0247131402 болды.
Соңғы 90 күнде Medical Intelligence - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00738013149360499-20.50%
30 күн$ -0.0240517152-84.08%
60 күн$ -0.0247131402-86.39%
90 күн$ 0--

Medical Intelligence (MEDI) деген не

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Medical Intelligence (MEDI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Medical Intelligence Баға болжамы (USD)

Medical Intelligence (MEDI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Medical Intelligence (MEDI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Medical Intelligence.

Қазір Medical Intelligence баға болжамын тексеріңіз!

MEDI - жергілікті валюталарға

Medical Intelligence (MEDI) токеномикасы

Medical Intelligence (MEDI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MEDI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Medical Intelligence (MEDI) туралы басқа сұрақтар

Medical Intelligence (MEDI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MEDI бағасы — 0.0286034 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MEDI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MEDI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0286034. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Medical Intelligence үшін нарықтық капитализация қандай?
MEDI үшін нарықтық капитализация: $ 2.84M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MEDI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MEDI айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
MEDI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MEDI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.267655 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MEDI бағасы қандай болды?
MEDI 0.02802889 USD ATL бағасына жетті.
MEDI үшін сауда көлемі қандай?
MEDI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MEDI өседі ме?
MEDI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MEDI баға болжамын қарап көріңіз.
Medical Intelligence (MEDI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

