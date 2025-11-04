БиржаDEX+
MechaOs ағымдағы бағасы: 0.00137721 USD. Нақты уақыттағы MECHA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MECHA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MECHA туралы толығырақ

MECHA Баға туралы ақпарат

MECHA деген не

MECHA Whitepaper

MECHA Ресми веб-сайт

MECHA Токеномикасы

MECHA Баға болжамы

MechaOs Логотип

MechaOs Баға (MECHA)

Листингтен жойылды

1 MECHA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-22.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
MechaOs (MECHA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:25:33 (UTC+8)

MechaOs (MECHA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-1.47%

-22.15%

-32.97%

-32.97%

MechaOs (MECHA) нақты уақыттағы баға $0.00137721. Соңғы 24 сағат ішінде MECHA мен $ 0.0013805 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00181831 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MECHA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01286063, ал ең төменгісі — $ 0.00066767.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MECHA соңғы бір сағатта -1.47% өзгерді, 24 сағат ішінде -22.15%, ал соңғы 7 күнде -32.97% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MechaOs (MECHA) Нарықтық ақпарат

--
----

MechaOs нарықтық капитализациясы $ 138.05K, тәуліктік сауда көлемі --. MECHA айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 138.05K.

MechaOs (MECHA) Баға тарихы USD

Бүгін, MechaOs - USD баға өзгерісі $ -0.000391853779438557 болды.
Соңғы 30 күнде MechaOs - USD баға өзгерісі $ -0.0005695445 болды.
Соңғы 60 күнде MechaOs - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде MechaOs - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000391853779438557-22.15%
30 күн$ -0.0005695445-41.35%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

MechaOs (MECHA) деген не

MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.

How does it work in practice?

• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.

The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.

The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

MechaOs (MECHA) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

MechaOs Баға болжамы (USD)

MechaOs (MECHA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MechaOs (MECHA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MechaOs.

Қазір MechaOs баға болжамын тексеріңіз!

MECHA - жергілікті валюталарға

MechaOs (MECHA) токеномикасы

MechaOs (MECHA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MECHA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: MechaOs (MECHA) туралы басқа сұрақтар

MechaOs (MECHA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MECHA бағасы — 0.00137721 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MECHA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MECHA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00137721. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MechaOs үшін нарықтық капитализация қандай?
MECHA үшін нарықтық капитализация: $ 138.05K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MECHA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MECHA айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
MECHA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MECHA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01286063 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MECHA бағасы қандай болды?
MECHA 0.00066767 USD ATL бағасына жетті.
MECHA үшін сауда көлемі қандай?
MECHA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MECHA өседі ме?
MECHA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MECHA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:25:33 (UTC+8)

MechaOs (MECHA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

