Meana Raptor (MRT) токеномикасы
Meana Raptor (MRT) туралы ақпарат
Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of:
Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission.
$MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators.
Meana Raptor (MRT) токеномикасы мен бағасын талдау
Meana Raptor (MRT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Meana Raptor (MRT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Meana Raptor (MRT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MRT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MRT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.