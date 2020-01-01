Mead (MEAD) токеномикасы
Mead (MEAD) туралы ақпарат
Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to:
Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub
Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions
Participate in network security while maintaining asset exposure
Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through:
Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more
Mead (MEAD) токеномикасы мен бағасын талдау
Mead (MEAD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Mead (MEAD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Mead (MEAD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MEAD токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MEAD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MEAD токеномикасын түсінген болсаңыз, MEAD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
