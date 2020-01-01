Maya Protocol (CACAO) токеномикасы

Maya Protocol (CACAO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Maya Protocol (CACAO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Maya Protocol (CACAO) туралы ақпарат

Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes.

Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks.

Ресми веб-сайт:
https://www.mayaprotocol.com/
Whitepaper:
https://docs.mayaprotocol.com/

Maya Protocol (CACAO) токеномикасы мен бағасын талдау

Maya Protocol (CACAO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 17.13M
$ 17.13M$ 17.13M
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 17.13M
$ 17.13M$ 17.13M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.43
$ 1.43$ 1.43
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00089174
$ 0.00089174$ 0.00089174
Қазіргі баға:
$ 0.171394
$ 0.171394$ 0.171394

Maya Protocol (CACAO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Maya Protocol (CACAO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CACAO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CACAO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CACAO токеномикасын түсінген болсаңыз, CACAO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

CACAO бағасының болжамы

CACAO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CACAO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.