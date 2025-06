Maya Preferred PRA (MPRA) деген не

Maya Preferred 223 is backed by gold and silver reserves, making it one of the first cryptocurrencies to actually have real, tanagable assets behind it. The Maya Preferred 223 token is a faster implementation on a real, decentralized immutable blockchain (Ethereum Classic) with usable smart contracts running on the Ethereum Classic Blockchain. It is designed to be used as a decentralized ‘Stable crypto asset’ within the Ethereum Classic ecosystem and beyond. It’s meant to avoid problems related to centralization as seen on Ethereum and security because it is powered by the Ethereum Classic Network and by globally distributed anonymous miners.

Maya Preferred PRA (MPRA) Ресурс Ресми веб-сайт