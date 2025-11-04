БиржаDEX+
Maxi Doge ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MAXI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MAXI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MAXI туралы толығырақ

MAXI Баға туралы ақпарат

MAXI деген не

MAXI Ресми веб-сайт

MAXI Токеномикасы

MAXI Баға болжамы

Maxi Doge Логотип

Maxi Doge Баға (MAXI)

Листингтен жойылды

1 MAXI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-3.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Maxi Doge (MAXI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:25:03 (UTC+8)

Maxi Doge (MAXI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00004437
$ 0.00004437$ 0.00004437

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.33%

-7.14%

-7.14%

Maxi Doge (MAXI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MAXI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MAXI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00004437, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MAXI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -3.33%, ал соңғы 7 күнде -7.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Maxi Doge (MAXI) Нарықтық ақпарат

$ 195.39K
$ 195.39K$ 195.39K

--
----

$ 195.39K
$ 195.39K$ 195.39K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Maxi Doge нарықтық капитализациясы $ 195.39K, тәуліктік сауда көлемі --. MAXI айналымдағы мөлшері 420.69B, жалпы мөлшері 420690000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 195.39K.

Maxi Doge (MAXI) Баға тарихы USD

Бүгін, Maxi Doge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Maxi Doge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Maxi Doge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Maxi Doge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-3.33%
30 күн$ 0+23.79%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Maxi Doge (MAXI) деген не

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.

Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.

Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.

This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Maxi Doge (MAXI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Maxi Doge Баға болжамы (USD)

Maxi Doge (MAXI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Maxi Doge (MAXI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Maxi Doge.

Қазір Maxi Doge баға болжамын тексеріңіз!

MAXI - жергілікті валюталарға

Maxi Doge (MAXI) токеномикасы

Maxi Doge (MAXI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MAXI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Maxi Doge (MAXI) туралы басқа сұрақтар

Maxi Doge (MAXI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MAXI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MAXI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MAXI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Maxi Doge үшін нарықтық капитализация қандай?
MAXI үшін нарықтық капитализация: $ 195.39K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MAXI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MAXI айналымдағы ұсынысы: 420.69B USD.
MAXI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MAXI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00004437 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MAXI бағасы қандай болды?
MAXI 0 USD ATL бағасына жетті.
MAXI үшін сауда көлемі қандай?
MAXI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MAXI өседі ме?
MAXI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MAXI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:25:03 (UTC+8)

Maxi Doge (MAXI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

