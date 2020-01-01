Max on ETH (MAXETH) токеномикасы
This project is a tribute to Max from Because Bitcoin (his x.com handle is @maxbecausebtc). He has been a leader in the memecoin space who has helped educate thousands of cryptocurrency investors with integrity and honesty while helping to promote the boys club narrative surrounding the pepe memecoin. Members from his community have joined with our CTO team to rally around Max's mission and Max himself supports the project.
Max on ETH (MAXETH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Max on ETH (MAXETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MAXETH токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MAXETH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MAXETH токеномикасын түсінген болсаңыз, MAXETH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
