Mavryk Network (MVRK) деген не

Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Mavryk Network (MVRK) Ресурс Whitepaper Ресми веб-сайт