mascot of the trenches ағымдағы бағасы: 0.00027648 USD. Нақты уақыттағы RUG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RUG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RUG туралы толығырақ

RUG Баға туралы ақпарат

RUG деген не

RUG Ресми веб-сайт

RUG Токеномикасы

RUG Баға болжамы

mascot of the trenches Логотип

mascot of the trenches Баға (RUG)

Листингтен жойылды

$0.00027648
+1.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
mascot of the trenches (RUG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
mascot of the trenches (RUG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0002536
24 сағаттық төмен
$ 0.00033724
24 сағаттық жоғары

$ 0.0002536
$ 0.00033724
$ 0.00055759
$ 0.00001857
+4.20%

+1.33%

+110.98%

+110.98%

mascot of the trenches (RUG) нақты уақыттағы баға $0.00027648. Соңғы 24 сағат ішінде RUG мен $ 0.0002536 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00033724 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RUG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00055759, ал ең төменгісі — $ 0.00001857.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RUG соңғы бір сағатта +4.20% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.33%, ал соңғы 7 күнде +110.98% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

mascot of the trenches (RUG) Нарықтық ақпарат

$ 276.31K
--
$ 276.31K
999.11M
999,111,519.535262
mascot of the trenches нарықтық капитализациясы $ 276.31K, тәуліктік сауда көлемі --. RUG айналымдағы мөлшері 999.11M, жалпы мөлшері 999111519.535262. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 276.31K.

mascot of the trenches (RUG) Баға тарихы USD

Бүгін, mascot of the trenches - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде mascot of the trenches - USD баға өзгерісі $ +0.0015288677 болды.
Соңғы 60 күнде mascot of the trenches - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде mascot of the trenches - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+1.33%
30 күн$ +0.0015288677+552.98%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

mascot of the trenches (RUG) деген не

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

mascot of the trenches (RUG) Ресурс

Ресми веб-сайт

mascot of the trenches Баға болжамы (USD)

mascot of the trenches (RUG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін mascot of the trenches (RUG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: mascot of the trenches.

Қазір mascot of the trenches баға болжамын тексеріңіз!

RUG - жергілікті валюталарға

mascot of the trenches (RUG) токеномикасы

mascot of the trenches (RUG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RUG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: mascot of the trenches (RUG) туралы басқа сұрақтар

mascot of the trenches (RUG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RUG бағасы — 0.00027648 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RUG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RUG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00027648. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
mascot of the trenches үшін нарықтық капитализация қандай?
RUG үшін нарықтық капитализация: $ 276.31K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RUG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RUG айналымдағы ұсынысы: 999.11M USD.
RUG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RUG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00055759 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RUG бағасы қандай болды?
RUG 0.00001857 USD ATL бағасына жетті.
RUG үшін сауда көлемі қандай?
RUG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RUG өседі ме?
RUG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RUG баға болжамын қарап көріңіз.
mascot of the trenches (RUG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

