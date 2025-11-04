БиржаDEX+
Marvin The Robot ағымдағы бағасы: 0.00475989 USD. Нақты уақыттағы MARVIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MARVIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MARVIN туралы толығырақ

MARVIN Баға туралы ақпарат

MARVIN деген не

MARVIN Ресми веб-сайт

MARVIN Токеномикасы

MARVIN Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Marvin The Robot Логотип

Marvin The Robot Баға (MARVIN)

Листингтен жойылды

1 MARVIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00475989
-2.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Marvin The Robot (MARVIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:23:56 (UTC+8)

Marvin The Robot (MARVIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00471803
24 сағаттық төмен
$ 0.00489172
24 сағаттық жоғары

$ 0.00471803
$ 0.00489172
$ 0.00637845
$ 0.00471803
+0.72%

-2.53%

-11.19%

-11.19%

Marvin The Robot (MARVIN) нақты уақыттағы баға $0.00475989. Соңғы 24 сағат ішінде MARVIN мен $ 0.00471803 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00489172 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MARVIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00637845, ал ең төменгісі — $ 0.00471803.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MARVIN соңғы бір сағатта +0.72% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.53%, ал соңғы 7 күнде -11.19% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Marvin The Robot (MARVIN) Нарықтық ақпарат

$ 37.83K
--
$ 45.09K
7.95M
9,472,220.0
Marvin The Robot нарықтық капитализациясы $ 37.83K, тәуліктік сауда көлемі --. MARVIN айналымдағы мөлшері 7.95M, жалпы мөлшері 9472220.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 45.09K.

Marvin The Robot (MARVIN) Баға тарихы USD

Бүгін, Marvin The Robot - USD баға өзгерісі $ -0.00012357095925241 болды.
Соңғы 30 күнде Marvin The Robot - USD баға өзгерісі $ -0.0009891456 болды.
Соңғы 60 күнде Marvin The Robot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Marvin The Robot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00012357095925241-2.53%
30 күн$ -0.0009891456-20.78%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Marvin The Robot (MARVIN) деген не

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Marvin The Robot (MARVIN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Marvin The Robot Баға болжамы (USD)

Marvin The Robot (MARVIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Marvin The Robot (MARVIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Marvin The Robot.

Қазір Marvin The Robot баға болжамын тексеріңіз!

MARVIN - жергілікті валюталарға

Marvin The Robot (MARVIN) токеномикасы

Marvin The Robot (MARVIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MARVIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Marvin The Robot (MARVIN) туралы басқа сұрақтар

Marvin The Robot (MARVIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MARVIN бағасы — 0.00475989 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MARVIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MARVIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00475989. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Marvin The Robot үшін нарықтық капитализация қандай?
MARVIN үшін нарықтық капитализация: $ 37.83K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MARVIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MARVIN айналымдағы ұсынысы: 7.95M USD.
MARVIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MARVIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00637845 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MARVIN бағасы қандай болды?
MARVIN 0.00471803 USD ATL бағасына жетті.
MARVIN үшін сауда көлемі қандай?
MARVIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MARVIN өседі ме?
MARVIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MARVIN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:23:56 (UTC+8)

Marvin The Robot (MARVIN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

