Marvin On Base (MOB) деген не

Marvin on Base is an innovative memecoin project featuring a stellar team, including a marketing developer from Shiba Inu and key opinion leaders (KOLs) from Brett on Base. The project focuses on developing an application to help holders redeem their gas-trapped tokens.

Marvin On Base (MOB) Ресурс Ресми веб-сайт