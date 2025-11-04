БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Martin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MARTIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MARTIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Martin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MARTIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MARTIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MARTIN туралы толығырақ

MARTIN Баға туралы ақпарат

MARTIN деген не

MARTIN Ресми веб-сайт

MARTIN Токеномикасы

MARTIN Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Martin Логотип

Martin Баға (MARTIN)

Листингтен жойылды

1 MARTIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-4.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Martin (MARTIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:23:49 (UTC+8)

Martin (MARTIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-4.82%

-28.93%

-28.93%

Martin (MARTIN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MARTIN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MARTIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MARTIN соңғы бір сағатта -0.47% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.82%, ал соңғы 7 күнде -28.93% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Martin (MARTIN) Нарықтық ақпарат

$ 20.32K
$ 20.32K$ 20.32K

--
----

$ 20.32K
$ 20.32K$ 20.32K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Martin нарықтық капитализациясы $ 20.32K, тәуліктік сауда көлемі --. MARTIN айналымдағы мөлшері 1,000.00T, жалпы мөлшері 1.0e+15. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 20.32K.

Martin (MARTIN) Баға тарихы USD

Бүгін, Martin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Martin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Martin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Martin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-4.82%
30 күн$ 0-52.22%
60 күн$ 0-81.11%
90 күн$ 0--

Martin (MARTIN) деген не

$Martin is a memecoin that is based on Martin which is the original Pepe character created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series "Boy's Club." This green frog-like character with distinctive orange eyes and yellow underbelly became the foundation for one of the internet's most viral memes. Matt Furie first introduced Pepe in his 2005 comic, and the character gained widespread popularity through various online communities. The original Pepe design features Martin's signature relaxed expression, large round eyes, and distinctive green coloring that has become instantly recognizable worldwide. This NFT represents the authentic, original Pepe character - Martin - as envisioned by his creator, preserving the legacy of this iconic internet figure in the blockchain era.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Martin (MARTIN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Martin Баға болжамы (USD)

Martin (MARTIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Martin (MARTIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Martin.

Қазір Martin баға болжамын тексеріңіз!

MARTIN - жергілікті валюталарға

Martin (MARTIN) токеномикасы

Martin (MARTIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MARTIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Martin (MARTIN) туралы басқа сұрақтар

Martin (MARTIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MARTIN бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MARTIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MARTIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Martin үшін нарықтық капитализация қандай?
MARTIN үшін нарықтық капитализация: $ 20.32K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MARTIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MARTIN айналымдағы ұсынысы: 1,000.00T USD.
MARTIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MARTIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MARTIN бағасы қандай болды?
MARTIN 0 USD ATL бағасына жетті.
MARTIN үшін сауда көлемі қандай?
MARTIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MARTIN өседі ме?
MARTIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MARTIN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:23:49 (UTC+8)

Martin (MARTIN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,727.84
$106,727.84$106,727.84

+0.92%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,607.84
$3,607.84$3,607.84

+0.52%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.00
$166.00$166.00

-0.44%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9397
$0.9397$0.9397

-0.21%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,727.84
$106,727.84$106,727.84

+0.92%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,607.84
$3,607.84$3,607.84

+0.52%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.00
$166.00$166.00

-0.44%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3210
$2.3210$2.3210

-0.25%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.59
$990.59$990.59

+1.06%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0743
$0.0743$0.0743

+48.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2025
$0.2025$0.2025

-32.50%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03930
$0.03930$0.03930

+293.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000096
$0.000096$0.000096

+336.36%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007638
$0.0000007638$0.0000007638

+91.81%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001792
$0.0000000000001792$0.0000000000001792

+79.20%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1561
$0.1561$0.1561

+68.21%