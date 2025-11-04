БиржаDEX+
Marscoin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MARS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MARS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Marscoin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MARS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MARS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MARS туралы толығырақ

MARS Баға туралы ақпарат

MARS деген не

MARS Ресми веб-сайт

MARS Токеномикасы

MARS Баға болжамы

Marscoin Логотип

Marscoin Баға (MARS)

Листингтен жойылды

1 MARS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0001472
$0.0001472$0.0001472
-10.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Marscoin (MARS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:23:35 (UTC+8)

Marscoin (MARS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00668789
$ 0.00668789$ 0.00668789

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

-10.92%

-18.79%

-18.79%

Marscoin (MARS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MARS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MARS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00668789, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MARS соңғы бір сағатта -0.61% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.92%, ал соңғы 7 күнде -18.79% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Marscoin (MARS) Нарықтық ақпарат

$ 147.20K
$ 147.20K$ 147.20K

--
----

$ 147.20K
$ 147.20K$ 147.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Marscoin нарықтық капитализациясы $ 147.20K, тәуліктік сауда көлемі --. MARS айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 147.20K.

Marscoin (MARS) Баға тарихы USD

Бүгін, Marscoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Marscoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Marscoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Marscoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.92%
30 күн$ 0-60.02%
60 күн$ 0+24.24%
90 күн$ 0--

Marscoin (MARS) деген не

Introducing Marscoin ($MARS) – The Next Four.Meme Moonshot

The meme season is in full force, and following the viral success of Test Token on Four.Meme, another contender is ready to take off—Marscoin ($MARS). After CZ’s tweet about Test Token sent it soaring, the same phenomenon is now brewing for Marscoin, which has also been mentioned by CZ.

History repeats itself, and we all saw what happened when Test Token launched on Four.Meme—it rocketed to the moon with the CZ Effect behind it. Marscoin ($MARS) is following the same trajectory, but this time, we’re not stopping at the moon—we’re heading straight to Mars.

With the power of Four.Meme’s ecosystem, $MARS is set to capitalize on community-driven hype, organic growth, and strong meme culture. Memecoins thrive on engagement and narratives, and what better story than a token inspired by Mars—the next frontier.

As one of the hottest BSC memecoins, Marscoin is attracting attention fast. With CZ’s mention sparking interest, early adopters are gearing up for another massive run, similar to what we saw with Test Token. This is your chance to get in early and be part of the next viral sensation.

Don’t miss out—Marscoin is your ticket to the next meme-fueled moon mission. Join the $MARS community now and ride the momentum.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Marscoin (MARS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Marscoin Баға болжамы (USD)

Marscoin (MARS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Marscoin (MARS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Marscoin.

Қазір Marscoin баға болжамын тексеріңіз!

MARS - жергілікті валюталарға

Marscoin (MARS) токеномикасы

Marscoin (MARS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MARS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Marscoin (MARS) туралы басқа сұрақтар

Marscoin (MARS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MARS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MARS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MARS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Marscoin үшін нарықтық капитализация қандай?
MARS үшін нарықтық капитализация: $ 147.20K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MARS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MARS айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
MARS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MARS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00668789 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MARS бағасы қандай болды?
MARS 0 USD ATL бағасына жетті.
MARS үшін сауда көлемі қандай?
MARS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MARS өседі ме?
MARS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MARS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:23:35 (UTC+8)

Marscoin (MARS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

