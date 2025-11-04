БиржаDEX+
Market Stalker ағымдағы бағасы: 0.00178803 USD. Нақты уақыттағы STLKR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STLKR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Market Stalker Баға (STLKR)

1 STLKR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00178898
$0.00178898$0.00178898
-9.40%1D
Market Stalker (STLKR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:23:15 (UTC+8)

Market Stalker (STLKR) Баға ақпараты (USD)

Market Stalker (STLKR) нақты уақыттағы баға $0.00178803. Соңғы 24 сағат ішінде STLKR мен $ 0.00177656 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00203335 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STLKR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00491883, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STLKR соңғы бір сағатта -0.83% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.48%, ал соңғы 7 күнде -18.57% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Market Stalker (STLKR) Нарықтық ақпарат

Market Stalker нарықтық капитализациясы $ 179.20K, тәуліктік сауда көлемі --. STLKR айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 179.20K.

Market Stalker (STLKR) Баға тарихы USD

Бүгін, Market Stalker - USD баға өзгерісі $ -0.000187400517489516 болды.
Соңғы 30 күнде Market Stalker - USD баға өзгерісі $ -0.0006681254 болды.
Соңғы 60 күнде Market Stalker - USD баға өзгерісі $ -0.0001483299 болды.
Соңғы 90 күнде Market Stalker - USD баға өзгерісі $ -0.0006240656080297246 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000187400517489516-9.48%
30 күн$ -0.0006681254-37.36%
60 күн$ -0.0001483299-8.29%
90 күн$ -0.0006240656080297246-25.87%

Market Stalker (STLKR) деген не

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Market Stalker (STLKR) Ресурс

Market Stalker Баға болжамы (USD)

Market Stalker (STLKR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Market Stalker (STLKR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Market Stalker.

Қазір Market Stalker баға болжамын тексеріңіз!

STLKR - жергілікті валюталарға

Market Stalker (STLKR) токеномикасы

Market Stalker (STLKR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STLKR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Market Stalker (STLKR) туралы басқа сұрақтар

Market Stalker (STLKR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STLKR бағасы — 0.00178803 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STLKR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STLKR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00178803. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Market Stalker үшін нарықтық капитализация қандай?
STLKR үшін нарықтық капитализация: $ 179.20K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STLKR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STLKR айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
STLKR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STLKR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00491883 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STLKR бағасы қандай болды?
STLKR 0 USD ATL бағасына жетті.
STLKR үшін сауда көлемі қандай?
STLKR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STLKR өседі ме?
STLKR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STLKR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:23:15 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

