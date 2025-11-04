БиржаDEX+
Market Maverick ағымдағы бағасы: 0.00133292 USD. Нақты уақыттағы LUIGI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LUIGI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LUIGI туралы толығырақ

LUIGI Баға туралы ақпарат

LUIGI деген не

LUIGI Ресми веб-сайт

LUIGI Токеномикасы

LUIGI Баға болжамы

Market Maverick Логотип

Market Maverick Баға (LUIGI)

Листингтен жойылды

$0.00133292
-1.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Market Maverick (LUIGI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:23:08 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00133797
24 сағаттық төмен
$ 0.0013554
24 сағаттық жоғары

$ 0.00133797
$ 0.0013554
$ 0.163593
$ 0.00108121
-0.75%

-1.03%

-14.46%

-14.46%

Market Maverick (LUIGI) нақты уақыттағы баға $0.00133292. Соңғы 24 сағат ішінде LUIGI мен $ 0.00133797 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0013554 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LUIGI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.163593, ал ең төменгісі — $ 0.00108121.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LUIGI соңғы бір сағатта -0.75% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.03%, ал соңғы 7 күнде -14.46% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Market Maverick (LUIGI) Нарықтық ақпарат

$ 28.10K
--
$ 28.10K
21.00M
21,000,000.0
Market Maverick нарықтық капитализациясы $ 28.10K, тәуліктік сауда көлемі --. LUIGI айналымдағы мөлшері 21.00M, жалпы мөлшері 21000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 28.10K.

Market Maverick (LUIGI) Баға тарихы USD

Бүгін, Market Maverick - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Market Maverick - USD баға өзгерісі $ -0.0003093002 болды.
Соңғы 60 күнде Market Maverick - USD баға өзгерісі $ -0.0004143187 болды.
Соңғы 90 күнде Market Maverick - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-1.03%
30 күн$ -0.0003093002-23.20%
60 күн$ -0.0004143187-31.08%
90 күн$ 0--

Market Maverick (LUIGI) деген не

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Market Maverick (LUIGI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Market Maverick Баға болжамы (USD)

Market Maverick (LUIGI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Market Maverick (LUIGI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Market Maverick.

Қазір Market Maverick баға болжамын тексеріңіз!

LUIGI - жергілікті валюталарға

Market Maverick (LUIGI) токеномикасы

Market Maverick (LUIGI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LUIGI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Market Maverick (LUIGI) туралы басқа сұрақтар

Market Maverick (LUIGI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LUIGI бағасы — 0.00133292 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LUIGI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LUIGI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00133292. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Market Maverick үшін нарықтық капитализация қандай?
LUIGI үшін нарықтық капитализация: $ 28.10K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LUIGI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LUIGI айналымдағы ұсынысы: 21.00M USD.
LUIGI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LUIGI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.163593 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LUIGI бағасы қандай болды?
LUIGI 0.00108121 USD ATL бағасына жетті.
LUIGI үшін сауда көлемі қандай?
LUIGI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LUIGI өседі ме?
LUIGI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LUIGI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:23:08 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

