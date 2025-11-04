БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Market Maker DAO ағымдағы бағасы: 0.00672831 USD. Нақты уақыттағы MMDAO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MMDAO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Market Maker DAO ағымдағы бағасы: 0.00672831 USD. Нақты уақыттағы MMDAO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MMDAO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MMDAO туралы толығырақ

MMDAO Баға туралы ақпарат

MMDAO деген не

MMDAO Whitepaper

MMDAO Ресми веб-сайт

MMDAO Токеномикасы

MMDAO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Market Maker DAO Логотип

Market Maker DAO Баға (MMDAO)

Листингтен жойылды

1 MMDAO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00672831
$0.00672831$0.00672831
-8.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Market Maker DAO (MMDAO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:18:36 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00647181
$ 0.00647181$ 0.00647181
24 сағаттық төмен
$ 0.00775297
$ 0.00775297$ 0.00775297
24 сағаттық жоғары

$ 0.00647181
$ 0.00647181$ 0.00647181

$ 0.00775297
$ 0.00775297$ 0.00775297

$ 0.04386478
$ 0.04386478$ 0.04386478

$ 0.00273379
$ 0.00273379$ 0.00273379

+2.28%

-8.56%

+34.93%

+34.93%

Market Maker DAO (MMDAO) нақты уақыттағы баға $0.00672831. Соңғы 24 сағат ішінде MMDAO мен $ 0.00647181 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00775297 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MMDAO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04386478, ал ең төменгісі — $ 0.00273379.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MMDAO соңғы бір сағатта +2.28% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.56%, ал соңғы 7 күнде +34.93% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Market Maker DAO (MMDAO) Нарықтық ақпарат

$ 672.39K
$ 672.39K$ 672.39K

--
----

$ 672.39K
$ 672.39K$ 672.39K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Market Maker DAO нарықтық капитализациясы $ 672.39K, тәуліктік сауда көлемі --. MMDAO айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 672.39K.

Market Maker DAO (MMDAO) Баға тарихы USD

Бүгін, Market Maker DAO - USD баға өзгерісі $ -0.000630214140909781 болды.
Соңғы 30 күнде Market Maker DAO - USD баға өзгерісі $ -0.0047724696 болды.
Соңғы 60 күнде Market Maker DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Market Maker DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000630214140909781-8.56%
30 күн$ -0.0047724696-70.93%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Market Maker DAO (MMDAO) деген не

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Market Maker DAO (MMDAO) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Market Maker DAO Баға болжамы (USD)

Market Maker DAO (MMDAO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Market Maker DAO (MMDAO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Market Maker DAO.

Қазір Market Maker DAO баға болжамын тексеріңіз!

MMDAO - жергілікті валюталарға

Market Maker DAO (MMDAO) токеномикасы

Market Maker DAO (MMDAO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MMDAO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Market Maker DAO (MMDAO) туралы басқа сұрақтар

Market Maker DAO (MMDAO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MMDAO бағасы — 0.00672831 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MMDAO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MMDAO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00672831. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Market Maker DAO үшін нарықтық капитализация қандай?
MMDAO үшін нарықтық капитализация: $ 672.39K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MMDAO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MMDAO айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
MMDAO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MMDAO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04386478 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MMDAO бағасы қандай болды?
MMDAO 0.00273379 USD ATL бағасына жетті.
MMDAO үшін сауда көлемі қандай?
MMDAO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MMDAO өседі ме?
MMDAO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MMDAO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:18:36 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,929.37
$106,929.37$106,929.37

+1.11%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,636.61
$3,636.61$3,636.61

+1.32%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.53
$169.53$169.53

+1.67%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9684
$0.9684$0.9684

+2.83%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,929.37
$106,929.37$106,929.37

+1.11%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,636.61
$3,636.61$3,636.61

+1.32%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.53
$169.53$169.53

+1.67%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3741
$2.3741$2.3741

+2.02%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,000.24
$1,000.24$1,000.24

+2.04%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0777
$0.0777$0.0777

+55.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05700
$0.05700$0.05700

+470.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000057
$0.000057$0.000057

+159.09%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007624
$0.0000007624$0.0000007624

+91.46%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001677
$0.0000000000001677$0.0000000000001677

+67.70%

NXT Protocol Логотип

NXT Protocol

NXT

$0.0340
$0.0340$0.0340

+60.37%