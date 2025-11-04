БиржаDEX+
Market Cap ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MCAP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MCAP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MCAP туралы толығырақ

MCAP Баға туралы ақпарат

MCAP деген не

MCAP Ресми веб-сайт

MCAP Токеномикасы

MCAP Баға болжамы

Market Cap Логотип

Market Cap Баға (MCAP)

Листингтен жойылды

1 MCAP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-4.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Market Cap (MCAP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:23:01 (UTC+8)

Market Cap (MCAP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-4.48%

-28.32%

-28.32%

Market Cap (MCAP) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MCAP мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MCAP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MCAP соңғы бір сағатта +0.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.48%, ал соңғы 7 күнде -28.32% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Market Cap (MCAP) Нарықтық ақпарат

$ 10.25K
$ 10.25K$ 10.25K

--
----

$ 10.25K
$ 10.25K$ 10.25K

999.41M
999.41M 999.41M

999,411,286.301011
999,411,286.301011 999,411,286.301011

Market Cap нарықтық капитализациясы $ 10.25K, тәуліктік сауда көлемі --. MCAP айналымдағы мөлшері 999.41M, жалпы мөлшері 999411286.301011. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.25K.

Market Cap (MCAP) Баға тарихы USD

Бүгін, Market Cap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Market Cap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Market Cap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Market Cap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-4.48%
30 күн$ 0-36.90%
60 күн$ 0-54.97%
90 күн$ 0--

Market Cap (MCAP) деген не

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.

Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Market Cap (MCAP) Ресурс

Ресми веб-сайт

Market Cap Баға болжамы (USD)

Market Cap (MCAP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Market Cap (MCAP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Market Cap.

Қазір Market Cap баға болжамын тексеріңіз!

MCAP - жергілікті валюталарға

Market Cap (MCAP) токеномикасы

Market Cap (MCAP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MCAP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Market Cap (MCAP) туралы басқа сұрақтар

Market Cap (MCAP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MCAP бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MCAP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MCAP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Market Cap үшін нарықтық капитализация қандай?
MCAP үшін нарықтық капитализация: $ 10.25K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MCAP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MCAP айналымдағы ұсынысы: 999.41M USD.
MCAP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MCAP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MCAP бағасы қандай болды?
MCAP 0 USD ATL бағасына жетті.
MCAP үшін сауда көлемі қандай?
MCAP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MCAP өседі ме?
MCAP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MCAP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:23:01 (UTC+8)

Market Cap (MCAP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

