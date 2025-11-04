Market Cap Баға (MCAP)
+0.42%
-4.48%
-28.32%
-28.32%
Market Cap (MCAP) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MCAP мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MCAP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MCAP соңғы бір сағатта +0.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.48%, ал соңғы 7 күнде -28.32% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Market Cap нарықтық капитализациясы $ 10.25K, тәуліктік сауда көлемі --. MCAP айналымдағы мөлшері 999.41M, жалпы мөлшері 999411286.301011. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.25K.
Бүгін, Market Cap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Market Cap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Market Cap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Market Cap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-4.48%
|30 күн
|$ 0
|-36.90%
|60 күн
|$ 0
|-54.97%
|90 күн
|$ 0
|--
Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.
Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.
