Marine Moguls ағымдағы бағасы: 40.8 USD. Нақты уақыттағы MOGUL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MOGUL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MOGUL туралы толығырақ

MOGUL Баға туралы ақпарат

MOGUL деген не

MOGUL Ресми веб-сайт

MOGUL Токеномикасы

MOGUL Баға болжамы

Marine Moguls Логотип

Marine Moguls Баға (MOGUL)

Листингтен жойылды

1 MOGUL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$40.8
$40.8$40.8
-2.40%1D
USD
Marine Moguls (MOGUL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:22:54 (UTC+8)

Marine Moguls (MOGUL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 37.19
$ 37.19$ 37.19
24 сағаттық төмен
$ 41.78
$ 41.78$ 41.78
24 сағаттық жоғары

$ 37.19
$ 37.19$ 37.19

$ 41.78
$ 41.78$ 41.78

$ 910.54
$ 910.54$ 910.54

$ 32.47
$ 32.47$ 32.47

-0.00%

-2.34%

-3.96%

-3.96%

Marine Moguls (MOGUL) нақты уақыттағы баға $40.8. Соңғы 24 сағат ішінде MOGUL мен $ 37.19 аралығында сауда жасалып, ал $ 41.78 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MOGUL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 910.54, ал ең төменгісі — $ 32.47.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MOGUL соңғы бір сағатта -0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.34%, ал соңғы 7 күнде -3.96% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Marine Moguls (MOGUL) Нарықтық ақпарат

$ 110.41K
$ 110.41K$ 110.41K

--
----

$ 406.43K
$ 406.43K$ 406.43K

2.71K
2.71K 2.71K

9,962.0
9,962.0 9,962.0

Marine Moguls нарықтық капитализациясы $ 110.41K, тәуліктік сауда көлемі --. MOGUL айналымдағы мөлшері 2.71K, жалпы мөлшері 9962.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 406.43K.

Marine Moguls (MOGUL) Баға тарихы USD

Бүгін, Marine Moguls - USD баға өзгерісі $ -0.9792306800488 болды.
Соңғы 30 күнде Marine Moguls - USD баға өзгерісі $ -8.7701844000 болды.
Соңғы 60 күнде Marine Moguls - USD баға өзгерісі $ +6.4570202400 болды.
Соңғы 90 күнде Marine Moguls - USD баға өзгерісі $ -0.39128947616729 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.9792306800488-2.34%
30 күн$ -8.7701844000-21.49%
60 күн$ +6.4570202400+15.83%
90 күн$ -0.39128947616729-0.94%

Marine Moguls (MOGUL) деген не

Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Marine Moguls (MOGUL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Marine Moguls Баға болжамы (USD)

Marine Moguls (MOGUL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Marine Moguls (MOGUL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Marine Moguls.

Қазір Marine Moguls баға болжамын тексеріңіз!

MOGUL - жергілікті валюталарға

Marine Moguls (MOGUL) токеномикасы

Marine Moguls (MOGUL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MOGUL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Marine Moguls (MOGUL) туралы басқа сұрақтар

Marine Moguls (MOGUL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MOGUL бағасы — 40.8 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MOGUL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MOGUL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 40.8. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Marine Moguls үшін нарықтық капитализация қандай?
MOGUL үшін нарықтық капитализация: $ 110.41K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MOGUL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MOGUL айналымдағы ұсынысы: 2.71K USD.
MOGUL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MOGUL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 910.54 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MOGUL бағасы қандай болды?
MOGUL 32.47 USD ATL бағасына жетті.
MOGUL үшін сауда көлемі қандай?
MOGUL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MOGUL өседі ме?
MOGUL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MOGUL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:22:54 (UTC+8)

Marine Moguls (MOGUL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

