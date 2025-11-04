БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Mansioncoin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MANSION-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MANSION баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Mansioncoin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MANSION-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MANSION баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MANSION туралы толығырақ

MANSION Баға туралы ақпарат

MANSION деген не

MANSION Whitepaper

MANSION Ресми веб-сайт

MANSION Токеномикасы

MANSION Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Mansioncoin Логотип

Mansioncoin Баға (MANSION)

Листингтен жойылды

1 MANSION-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-9.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Mansioncoin (MANSION) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:22:22 (UTC+8)

Mansioncoin (MANSION) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.66%

-9.96%

-8.39%

-8.39%

Mansioncoin (MANSION) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MANSION мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MANSION үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MANSION соңғы бір сағатта -0.66% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.96%, ал соңғы 7 күнде -8.39% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Mansioncoin (MANSION) Нарықтық ақпарат

$ 49.32K
$ 49.32K$ 49.32K

--
----

$ 49.32K
$ 49.32K$ 49.32K

964.52M
964.52M 964.52M

964,516,712.189326
964,516,712.189326 964,516,712.189326

Mansioncoin нарықтық капитализациясы $ 49.32K, тәуліктік сауда көлемі --. MANSION айналымдағы мөлшері 964.52M, жалпы мөлшері 964516712.189326. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 49.32K.

Mansioncoin (MANSION) Баға тарихы USD

Бүгін, Mansioncoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Mansioncoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Mansioncoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Mansioncoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.96%
30 күн$ 0-33.21%
60 күн$ 0-39.93%
90 күн$ 0--

Mansioncoin (MANSION) деген не

Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Mansioncoin (MANSION) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Mansioncoin Баға болжамы (USD)

Mansioncoin (MANSION) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Mansioncoin (MANSION) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Mansioncoin.

Қазір Mansioncoin баға болжамын тексеріңіз!

MANSION - жергілікті валюталарға

Mansioncoin (MANSION) токеномикасы

Mansioncoin (MANSION) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MANSION токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Mansioncoin (MANSION) туралы басқа сұрақтар

Mansioncoin (MANSION) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MANSION бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MANSION-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MANSION-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Mansioncoin үшін нарықтық капитализация қандай?
MANSION үшін нарықтық капитализация: $ 49.32K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MANSION үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MANSION айналымдағы ұсынысы: 964.52M USD.
MANSION үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MANSION барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MANSION бағасы қандай болды?
MANSION 0 USD ATL бағасына жетті.
MANSION үшін сауда көлемі қандай?
MANSION үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MANSION өседі ме?
MANSION биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MANSION баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:22:22 (UTC+8)

Mansioncoin (MANSION) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,739.73
$106,739.73$106,739.73

+0.93%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,610.15
$3,610.15$3,610.15

+0.59%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.95
$165.95$165.95

-0.47%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9373
$0.9373$0.9373

-0.46%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,739.73
$106,739.73$106,739.73

+0.93%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,610.15
$3,610.15$3,610.15

+0.59%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.95
$165.95$165.95

-0.47%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3215
$2.3215$2.3215

-0.23%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.38
$990.38$990.38

+1.04%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0740
$0.0740$0.0740

+48.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1999
$0.1999$0.1999

-33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000101
$0.000101$0.000101

+359.09%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03836
$0.03836$0.03836

+283.60%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007638
$0.0000007638$0.0000007638

+91.81%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001784
$0.0000000000001784$0.0000000000001784

+78.40%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1580
$0.1580$0.1580

+70.25%