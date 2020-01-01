Manga ($MANGA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Manga ($MANGA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Manga ($MANGA) туралы ақпарат

Manga Token is a reward, payment and staking token for the manga industry to facilitate supporting your favourite manga artists through a new form of digital merchandise called Manga NFTs and we are building the world largest Manga NFT marketplace for authentic manga collectibles from original manga artists.

Ресми веб-сайт:
https://www.mangatoken.org/

Manga ($MANGA) токеномикасы мен бағасын талдау

Manga ($MANGA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 12.59K
$ 12.59K$ 12.59K
Жалпы қамтуы:
$ 20.00B
$ 20.00B$ 20.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.15B
$ 1.15B$ 1.15B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 218.46K
$ 218.46K$ 218.46K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00848575
$ 0.00848575$ 0.00848575
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Manga ($MANGA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Manga ($MANGA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $MANGA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $MANGA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $MANGA токеномикасын түсінген болсаңыз, $MANGA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$MANGA бағасының болжамы

$MANGA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $MANGA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.