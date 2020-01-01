MANDY COIN (MANDY) токеномикасы
Mandy Coin ($MANDY) is a Solana-based cryptocurrency designed to integrate blockchain technology with real-world healthcare services. The project aims to address inefficiencies in traditional healthcare by providing access to AI-driven medical concierge services, IV therapy, nutrition coaching, and telemedicine. Unlike many meme coins that lack tangible utility, Mandy Coin is backed by an existing healthcare business, Medicine Woman Wellness, ensuring real-world applications for token holders.
Led by Mandy Beth, a healthcare professional with over 15 years of experience, the project emphasizes transparency and reliability, avoiding the anonymity and instability commonly associated with crypto ventures. In addition to its healthcare-focused ecosystem, Mandy Coin leverages AI partnerships to develop an interactive health empowerment platform.
The project also fosters a growing community, strategic collaborations, and a structured roadmap aimed at long-term sustainability. By merging blockchain technology with healthcare innovations, Mandy Coin seeks to provide a new approach to digital assets with practical use cases in the trillion-dollar healthcare industry.
MANDY COIN (MANDY) токеномикасы мен бағасын талдау
MANDY COIN (MANDY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
MANDY COIN (MANDY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
MANDY COIN (MANDY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MANDY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MANDY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MANDY токеномикасын түсінген болсаңыз, MANDY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
