Mikaela Lafuente, a social media sensation with a vibrant following of 130k on X and a massive 1.3 million on Instagram, has launched her very own cryptocurrency token: MAMI ($MAMI). As a celebrated influencer known for her engaging content and influential presence, Mikaela's entry into the crypto world aims to empower her community and fans. $MAMI offers exclusive access to Mikaela's events, unique content, and special promotions, blending the worlds of social media and digital finance. Join Mikaela on this exciting journey and become a part of the MAMI revolution today!
Mami (MAMI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Mami (MAMI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MAMI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MAMI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MAMI токеномикасын түсінген болсаңыз, MAMI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
