What is crypto Malinka (MLNK)? For each block of the blockchain ( every 0,5 seconds), for the duration of 8 years a number of Malinka tokens is born - from a 100 in the first block and then gradualy reducing to 1 Malinka in the last block! Malinka is directed to the pools containing the MLNK token. Crypto Malinka is distributed among pools according to their weight in the total investments. It then gets distributed among investors according to their shares of the pools! 0.05%(which is equal to 20% from all exchange pool commissions) are converted to US Dollars and are directed towards purchase of Crypto Malinka for the purpose of burning it! Result:Crypto Malinka will be ensured constant liquidity, dependent on how intensively the currency exchange volumes and the number of users grow, its market price increase and decrease of its quantity available!
Malinka (MLNK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Malinka (MLNK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MLNK токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MLNK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MLNK токеномикасын түсінген болсаңыз, MLNK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
