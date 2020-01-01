MAKE (MAKE) токеномикасы
The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed.
MAKE (MAKE) токеномикасы мен бағасын талдау
MAKE (MAKE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
MAKE (MAKE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
MAKE (MAKE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MAKE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MAKE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MAKE токеномикасын түсінген болсаңыз, MAKE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
MAKE бағасының болжамы
MAKE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MAKE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
