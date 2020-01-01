Make ETH Great Again (MEGA) токеномикасы
Make ETH Great Again (MEGA) туралы ақпарат
MEGA - Make Ethereum Great Again
MEGA stands for "Make Ethereum Great Again" and is the pioneering project from Kendu Lab within the Kendu Inu ecosystem. Our mission is clear: to restore Ethereum to its former glory by fostering innovation and community engagement.
We boast a strong and vibrant community, dedicated developers, and the unwavering support of Kendu Inu. Our project is actively backed by Kendu Inu, ensuring a robust foundation and continuous growth.
Join the journey to make Ethereum great again. Be part of a project that is built on trust, innovation, and a shared vision for a brighter future in the crypto space.
Make ETH Great Again (MEGA) токеномикасы мен бағасын талдау
Make ETH Great Again (MEGA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Make ETH Great Again (MEGA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Make ETH Great Again (MEGA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MEGA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MEGA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MEGA токеномикасын түсінген болсаңыз, MEGA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
MEGA бағасының болжамы
MEGA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MEGA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.