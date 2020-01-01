Make America Healthy Again (MAHA) токеномикасы
Make America Healthy Again (MAHA) туралы ақпарат
MAHA 🌱🇺🇸 (Make America Healthy Again) is a 🦺 movement-driven token 🪙 designed to promote health 💪, independence 🕊️, and community engagement 🫱🫲 within the political and social landscape of the United States. Built on blockchain technology 🔗, MAHA empowers users to take control of their personal health journey 🧘 while supporting broader societal initiatives 🌎. The token leverages decentralized incentives, enabling holders to participate in daily wellness challenges 🏆, earn rewards 🎉, and engage in governance decisions within the MAHA ecosystem 🌐.
With a fixed supply of 10 billion tokens and a 2% buy/ tax 💰, MAHA creates a sustainable economic model intended to support community activities 👫, partnerships 🤝, and health-related initiatives 🍎. Operating on a Ethereum 📲, MAHA ensures transparency, security 🔒, and accessibility for all. The token aligns with the mission of the "Make America Healthy Again" movement 🌍, co-led by Robert F Kennedy Jr and President Donald J Trump, inviting users to contribute to the collective goal of improved health 🌟 and abundance 🏅 and justice 👨⚖️ across the nation.
Make America Healthy Again (MAHA) токеномикасы мен бағасын талдау
Make America Healthy Again (MAHA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Make America Healthy Again (MAHA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Make America Healthy Again (MAHA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MAHA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MAHA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MAHA токеномикасын түсінген болсаңыз, MAHA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
MAHA бағасының болжамы
MAHA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MAHA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.