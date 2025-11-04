БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Main Street USD ағымдағы бағасы: 0.995486 USD. Нақты уақыттағы MSUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MSUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Main Street USD ағымдағы бағасы: 0.995486 USD. Нақты уақыттағы MSUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MSUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MSUSD туралы толығырақ

MSUSD Баға туралы ақпарат

MSUSD деген не

MSUSD Whitepaper

MSUSD Ресми веб-сайт

MSUSD Токеномикасы

MSUSD Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Main Street USD Логотип

Main Street USD Баға (MSUSD)

Листингтен жойылды

1 MSUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.995486
$0.995486$0.995486
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Main Street USD (MSUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:18:16 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.991159
$ 0.991159$ 0.991159
24 сағаттық төмен
$ 0.996906
$ 0.996906$ 0.996906
24 сағаттық жоғары

$ 0.991159
$ 0.991159$ 0.991159

$ 0.996906
$ 0.996906$ 0.996906

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.979364
$ 0.979364$ 0.979364

-0.14%

+0.08%

+0.15%

+0.15%

Main Street USD (MSUSD) нақты уақыттағы баға $0.995486. Соңғы 24 сағат ішінде MSUSD мен $ 0.991159 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.996906 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MSUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.0, ал ең төменгісі — $ 0.979364.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MSUSD соңғы бір сағатта -0.14% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.08%, ал соңғы 7 күнде +0.15% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Main Street USD (MSUSD) Нарықтық ақпарат

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

--
----

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

2.71M
2.71M 2.71M

2,706,183.951561385
2,706,183.951561385 2,706,183.951561385

Main Street USD нарықтық капитализациясы $ 2.69M, тәуліктік сауда көлемі --. MSUSD айналымдағы мөлшері 2.71M, жалпы мөлшері 2706183.951561385. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.69M.

Main Street USD (MSUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, Main Street USD - USD баға өзгерісі $ +0.00083867 болды.
Соңғы 30 күнде Main Street USD - USD баға өзгерісі $ -0.0051351149 болды.
Соңғы 60 күнде Main Street USD - USD баға өзгерісі $ -0.0019260663 болды.
Соңғы 90 күнде Main Street USD - USD баға өзгерісі $ -0.0024246761604202 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00083867+0.08%
30 күн$ -0.0051351149-0.51%
60 күн$ -0.0019260663-0.19%
90 күн$ -0.0024246761604202-0.24%

Main Street USD (MSUSD) деген не

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Main Street USD (MSUSD) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Main Street USD Баға болжамы (USD)

Main Street USD (MSUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Main Street USD (MSUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Main Street USD.

Қазір Main Street USD баға болжамын тексеріңіз!

MSUSD - жергілікті валюталарға

Main Street USD (MSUSD) токеномикасы

Main Street USD (MSUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MSUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Main Street USD (MSUSD) туралы басқа сұрақтар

Main Street USD (MSUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MSUSD бағасы — 0.995486 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MSUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MSUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.995486. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Main Street USD үшін нарықтық капитализация қандай?
MSUSD үшін нарықтық капитализация: $ 2.69M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MSUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MSUSD айналымдағы ұсынысы: 2.71M USD.
MSUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MSUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MSUSD бағасы қандай болды?
MSUSD 0.979364 USD ATL бағасына жетті.
MSUSD үшін сауда көлемі қандай?
MSUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MSUSD өседі ме?
MSUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MSUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:18:16 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,839.72
$106,839.72$106,839.72

+1.03%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,632.25
$3,632.25$3,632.25

+1.20%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.23
$169.23$169.23

+1.49%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9666
$0.9666$0.9666

+2.64%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,839.72
$106,839.72$106,839.72

+1.03%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,632.25
$3,632.25$3,632.25

+1.20%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.23
$169.23$169.23

+1.49%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3706
$2.3706$2.3706

+1.87%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$999.22
$999.22$999.22

+1.94%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0784
$0.0784$0.0784

+56.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05700
$0.05700$0.05700

+470.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000057
$0.000057$0.000057

+159.09%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007560
$0.0000007560$0.0000007560

+89.85%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001677
$0.0000000000001677$0.0000000000001677

+67.70%

NXT Protocol Логотип

NXT Protocol

NXT

$0.0343
$0.0343$0.0343

+61.79%