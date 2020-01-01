Main Character (MAIN) токеномикасы
F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token.
Main Character (MAIN) токеномикасы мен бағасын талдау
Main Character (MAIN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін зерттеңіз.
Main Character (MAIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Main Character (MAIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MAIN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MAIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MAIN токеномикасын түсінген болсаңыз, MAIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.