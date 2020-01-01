MAGNET6900 ($🧲6900) токеномикасы
MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success!
MAGNET6900 ($🧲6900) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
MAGNET6900 ($🧲6900) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын $🧲6900 токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша $🧲6900 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз $🧲6900 токеномикасын түсінген болсаңыз, $🧲6900 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
$🧲6900 бағасының болжамы
$🧲6900 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $🧲6900 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.