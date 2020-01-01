MAGA SHIBA (MAGASHIB) токеномикасы
MAGA SHIBA (MAGASHIB) туралы ақпарат
Welcome to MAGA SHIB ($MAGA SHIB), the ultimate fusion of the iconic SHIB token and the influential MAGA movement, bringing together the best of both worlds in the crypto universe! Our mission is to create a dynamic and spirited community where the enthusiasm of Shiba Inu fans meets the passionate energy of the MAGA movement. With $MAGA SHIB, we're not just launching a meme coin; we're igniting a revolution of fun, prosperity, and innovation. Embrace the power of decentralized finance and join a movement that celebrates freedom, creativity, and the unstoppable spirit of the crypto world. From unique features and engaging events to endless opportunities for growth and community building, $MAGA SHIB is set to redefine what it means to be part of a meme coin revolution. Get ready to embark on an exciting journey where every transaction is a celebration, every investment a statement, and every community member a pioneer. Join us and be a part of something extraordinary with MAGA SHIB!
MAGA SHIBA (MAGASHIB) токеномикасы мен бағасын талдау
MAGA SHIBA (MAGASHIB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
MAGA SHIBA (MAGASHIB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
MAGA SHIBA (MAGASHIB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MAGASHIB токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MAGASHIB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MAGASHIB токеномикасын түсінген болсаңыз, MAGASHIB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
MAGASHIB бағасының болжамы
MAGASHIB қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MAGASHIB бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.