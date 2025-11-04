БиржаDEX+
MAFIA AI by Virtuals ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MAFIA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MAFIA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!MAFIA AI by Virtuals ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MAFIA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MAFIA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MAFIA туралы толығырақ

MAFIA Баға туралы ақпарат

MAFIA деген не

MAFIA Ресми веб-сайт

MAFIA Токеномикасы

MAFIA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

MAFIA AI by Virtuals Логотип

MAFIA AI by Virtuals Баға (MAFIA)

Листингтен жойылды

1 MAFIA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00012938
$0.00012938$0.00012938
-10.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:21:16 (UTC+8)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.70%

-10.77%

-15.83%

-15.83%

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MAFIA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MAFIA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MAFIA соңғы бір сағатта +1.70% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.77%, ал соңғы 7 күнде -15.83% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Нарықтық ақпарат

$ 64.80K
$ 64.80K$ 64.80K

--
----

$ 129.60K
$ 129.60K$ 129.60K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MAFIA AI by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 64.80K, тәуліктік сауда көлемі --. MAFIA айналымдағы мөлшері 500.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 129.60K.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Баға тарихы USD

Бүгін, MAFIA AI by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде MAFIA AI by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде MAFIA AI by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде MAFIA AI by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.77%
30 күн$ 0+5.08%
60 күн$ 0-12.62%
90 күн$ 0--

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) деген не

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines.

The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Ресурс

Ресми веб-сайт

MAFIA AI by Virtuals Баға болжамы (USD)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MAFIA AI by Virtuals.

Қазір MAFIA AI by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

MAFIA - жергілікті валюталарға

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) токеномикасы

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MAFIA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) туралы басқа сұрақтар

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MAFIA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MAFIA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MAFIA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MAFIA AI by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
MAFIA үшін нарықтық капитализация: $ 64.80K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MAFIA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MAFIA айналымдағы ұсынысы: 500.00M USD.
MAFIA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MAFIA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MAFIA бағасы қандай болды?
MAFIA 0 USD ATL бағасына жетті.
MAFIA үшін сауда көлемі қандай?
MAFIA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MAFIA өседі ме?
MAFIA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MAFIA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:21:16 (UTC+8)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

