The project is an AI-powered creative platform with various features: Key Features AI-generated art: Six image style models for generating unique artwork. Animation section: Looping video generation based on image references. HTML playground: Interactive HTML editing and downloading. NFT marketplace: Minting and trading community-created digital assets. Generative 3D models: Experimental feature (in development).
About Project Founder: Fillip Isgro Fillip Isgro is a multifaceted creative entrepreneur and AI artist from Toronto, Canada. With 12+ years of design and freelance experience, he excels in diverse fields: Key Expertise Graphic Design Digital Art Animation Music Production Augmented Reality Machine Learning Development Professional Profile
Creative Vision Fillip's innovative spirit and passion for AI-generated art drive his projects, aiming to inspire imagination and push boundaries.
Machine Delusions (MDEL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Machine Delusions (MDEL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Machine Delusions (MDEL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MDEL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MDEL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.