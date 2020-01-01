Lyra Finance (LYRA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Lyra Finance (LYRA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Lyra Finance (LYRA) туралы ақпарат

Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol.

LYRA is the native utility token that is used for:

  • Depositing in the security module to backstop the protocol.
  • Used for governance votes to determine how network resources are allocated.
  • Trader and LP incentives.

Ресми веб-сайт:
https://lyra.finance/

Lyra Finance (LYRA) токеномикасы мен бағасын талдау

Lyra Finance (LYRA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 253.38K
$ 253.38K$ 253.38K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 623.63M
$ 623.63M$ 623.63M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 406.30K
$ 406.30K$ 406.30K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.677963
$ 0.677963$ 0.677963
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.0004063
$ 0.0004063$ 0.0004063

Lyra Finance (LYRA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Lyra Finance (LYRA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LYRA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LYRA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LYRA токеномикасын түсінген болсаңыз, LYRA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

LYRA бағасының болжамы

LYRA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LYRA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.