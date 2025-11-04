БиржаDEX+
Lympo Market ағымдағы бағасы: 0.0004768 USD. Нақты уақыттағы LMT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LMT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LMT туралы толығырақ

LMT Баға туралы ақпарат

LMT деген не

LMT Ресми веб-сайт

LMT Токеномикасы

LMT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Lympo Market Логотип

Lympo Market Баға (LMT)

Листингтен жойылды

1 LMT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0004768
$0.0004768
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Lympo Market (LMT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:21:09 (UTC+8)

Lympo Market (LMT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.76
$ 1.76

$ 0.00009641
$ 0.00009641

--

--

-1.77%

-1.77%

Lympo Market (LMT) нақты уақыттағы баға $0.0004768. Соңғы 24 сағат ішінде LMT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LMT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.76, ал ең төменгісі — $ 0.00009641.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LMT соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -1.77% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Lympo Market (LMT) Нарықтық ақпарат

$ 74.02K
$ 74.02K

--
--

$ 596.01K
$ 596.01K

155.25M
155.25M

1,250,000,000.0
1,250,000,000.0

Lympo Market нарықтық капитализациясы $ 74.02K, тәуліктік сауда көлемі --. LMT айналымдағы мөлшері 155.25M, жалпы мөлшері 1250000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 596.01K.

Lympo Market (LMT) Баға тарихы USD

Бүгін, Lympo Market - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Lympo Market - USD баға өзгерісі $ -0.0000765329 болды.
Соңғы 60 күнде Lympo Market - USD баға өзгерісі $ +0.0005764643 болды.
Соңғы 90 күнде Lympo Market - USD баға өзгерісі $ -0.0000435089348693142 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0000765329-16.05%
60 күн$ +0.0005764643+120.90%
90 күн$ -0.0000435089348693142-8.36%

Lympo Market (LMT) деген не

Lympo is building a sports NFTs ecosystem including NFTs with IP rights of world-famous athletes and clubs

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Lympo Market (LMT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Lympo Market Баға болжамы (USD)

Lympo Market (LMT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Lympo Market (LMT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Lympo Market.

Қазір Lympo Market баға болжамын тексеріңіз!

LMT - жергілікті валюталарға

Lympo Market (LMT) токеномикасы

Lympo Market (LMT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LMT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Lympo Market (LMT) туралы басқа сұрақтар

Lympo Market (LMT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LMT бағасы — 0.0004768 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LMT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LMT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0004768. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Lympo Market үшін нарықтық капитализация қандай?
LMT үшін нарықтық капитализация: $ 74.02K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LMT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LMT айналымдағы ұсынысы: 155.25M USD.
LMT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LMT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.76 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LMT бағасы қандай болды?
LMT 0.00009641 USD ATL бағасына жетті.
LMT үшін сауда көлемі қандай?
LMT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LMT өседі ме?
LMT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LMT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:21:09 (UTC+8)

Lympo Market (LMT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,725.87

$3,611.19

$166.15

$1.0000

$0.9370

$106,725.87

$3,611.19

$166.15

$2.3227

$990.42

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0726

$0.1998

$0.000104

$0.03863

$0.0000007931

$0.0000000000001797

$0.1634

