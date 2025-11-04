БиржаDEX+
Luntra Infrastructure ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы $LUNTRA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. $LUNTRA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$LUNTRA туралы толығырақ

$LUNTRA Баға туралы ақпарат

$LUNTRA деген не

$LUNTRA Whitepaper

$LUNTRA Ресми веб-сайт

$LUNTRA Токеномикасы

$LUNTRA Баға болжамы

Luntra Infrastructure Логотип

Luntra Infrastructure Баға ($LUNTRA)

Листингтен жойылды

1 $LUNTRA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:20:49 (UTC+8)

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372154
$ 0.00372154$ 0.00372154

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.28%

-0.28%

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде $LUNTRA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. $LUNTRA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00372154, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, $LUNTRA соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -0.28% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Нарықтық ақпарат

$ 13.98K
$ 13.98K$ 13.98K

--
----

$ 17.05K
$ 17.05K$ 17.05K

820.00M
820.00M 820.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Luntra Infrastructure нарықтық капитализациясы $ 13.98K, тәуліктік сауда көлемі --. $LUNTRA айналымдағы мөлшері 820.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 17.05K.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Баға тарихы USD

Бүгін, Luntra Infrastructure - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Luntra Infrastructure - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Luntra Infrastructure - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Luntra Infrastructure - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-14.79%
60 күн$ 0-22.43%
90 күн$ 0--

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) деген не

Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Luntra Infrastructure Баға болжамы (USD)

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Luntra Infrastructure ($LUNTRA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Luntra Infrastructure.

Қазір Luntra Infrastructure баға болжамын тексеріңіз!

$LUNTRA - жергілікті валюталарға

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) токеномикасы

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. $LUNTRA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Luntra Infrastructure ($LUNTRA) туралы басқа сұрақтар

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі $LUNTRA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
$LUNTRA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
$LUNTRA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Luntra Infrastructure үшін нарықтық капитализация қандай?
$LUNTRA үшін нарықтық капитализация: $ 13.98K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
$LUNTRA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
$LUNTRA айналымдағы ұсынысы: 820.00M USD.
$LUNTRA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
$LUNTRA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00372154 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) $LUNTRA бағасы қандай болды?
$LUNTRA 0 USD ATL бағасына жетті.
$LUNTRA үшін сауда көлемі қандай?
$LUNTRA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл $LUNTRA өседі ме?
$LUNTRA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін $LUNTRA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:20:49 (UTC+8)

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

