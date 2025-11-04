БиржаDEX+
Lulu the Ostrich ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LULU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LULU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LULU туралы толығырақ

LULU Баға туралы ақпарат

LULU деген не

LULU Ресми веб-сайт

LULU Токеномикасы

LULU Баға болжамы

Lulu the Ostrich Логотип

Lulu the Ostrich Баға (LULU)

Листингтен жойылды

1 LULU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-7.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Lulu the Ostrich (LULU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:20:16 (UTC+8)

Lulu the Ostrich (LULU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-7.35%

-0.63%

-0.63%

Lulu the Ostrich (LULU) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде LULU мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LULU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LULU соңғы бір сағатта -0.49% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.35%, ал соңғы 7 күнде -0.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Lulu the Ostrich (LULU) Нарықтық ақпарат

$ 8.73K
$ 8.73K$ 8.73K

--
----

$ 8.73K
$ 8.73K$ 8.73K

999.93M
999.93M 999.93M

999,927,473.3870248
999,927,473.3870248 999,927,473.3870248

Lulu the Ostrich нарықтық капитализациясы $ 8.73K, тәуліктік сауда көлемі --. LULU айналымдағы мөлшері 999.93M, жалпы мөлшері 999927473.3870248. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.73K.

Lulu the Ostrich (LULU) Баға тарихы USD

Бүгін, Lulu the Ostrich - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Lulu the Ostrich - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Lulu the Ostrich - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Lulu the Ostrich - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.35%
30 күн$ 0-62.81%
60 күн$ 0-81.91%
90 күн$ 0--

Lulu the Ostrich (LULU) деген не

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Lulu the Ostrich (LULU) Ресурс

Ресми веб-сайт

Lulu the Ostrich Баға болжамы (USD)

Lulu the Ostrich (LULU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Lulu the Ostrich (LULU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Lulu the Ostrich.

Қазір Lulu the Ostrich баға болжамын тексеріңіз!

LULU - жергілікті валюталарға

Lulu the Ostrich (LULU) токеномикасы

Lulu the Ostrich (LULU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LULU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Lulu the Ostrich (LULU) туралы басқа сұрақтар

Lulu the Ostrich (LULU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LULU бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LULU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LULU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Lulu the Ostrich үшін нарықтық капитализация қандай?
LULU үшін нарықтық капитализация: $ 8.73K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LULU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LULU айналымдағы ұсынысы: 999.93M USD.
LULU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LULU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LULU бағасы қандай болды?
LULU 0 USD ATL бағасына жетті.
LULU үшін сауда көлемі қандай?
LULU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LULU өседі ме?
LULU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LULU баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:20:16 (UTC+8)

Lulu the Ostrich (LULU) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

