"Lucretius is a fully decentralized metaverse web-based game that is filled with endless fun and adventure. It is an exciting new complex where you can connect with other users, make new friends, participate in community events, win contests, exchange NFTs at the marketplace, and many other fun activities.
In Lucretius, the fun never ends. You can participate in auction events, art exhibitions, concerts and even get paid for having fun with Play & Earn. It is a web-based game that stands out because it offers the best of two worlds. It provides an exhilarating gameplay experience and a platform for players who want to acquire and trade NFTs, even if they have no idea what an NFT is. Lucretius was not created as a game for only blockchain players. It is aimed at a segment of the gaming community which can be quickly onboarded from other mainstream platforms.
Their unique angle offers an exciting way to connect a compelling game narrative with the metaverse and underlying blockchain technology. With these features, the Lucretius complex can attract millions of gamers to the blockchain ecosystem and create multiple income generation streams in the process. The project leverages the XRPL, which facilitates advanced and in-game DeFi features."
Lucretius (LUC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Lucretius (LUC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LUC токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LUC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.