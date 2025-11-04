БиржаDEX+
Lorenzo Wrapped Bitcoin ағымдағы бағасы: 107,049 USD. Нақты уақыттағы ENZOBTC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ENZOBTC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Lorenzo Wrapped Bitcoin ағымдағы бағасы: 107,049 USD. Нақты уақыттағы ENZOBTC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ENZOBTC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ENZOBTC туралы толығырақ

ENZOBTC Баға туралы ақпарат

ENZOBTC деген не

ENZOBTC Whitepaper

ENZOBTC Ресми веб-сайт

ENZOBTC Токеномикасы

ENZOBTC Баға болжамы

Lorenzo Wrapped Bitcoin Логотип

Lorenzo Wrapped Bitcoin Баға (ENZOBTC)

Листингтен жойылды

1 ENZOBTC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$107,049
$107,049$107,049
-2.10%1D
mexc
USD
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:17:02 (UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 106,680
$ 106,680$ 106,680
24 сағаттық төмен
$ 109,852
$ 109,852$ 109,852
24 сағаттық жоғары

$ 106,680
$ 106,680$ 106,680

$ 109,852
$ 109,852$ 109,852

$ 115,819
$ 115,819$ 115,819

$ 106,680
$ 106,680$ 106,680

--

-2.17%

-3.68%

-3.68%

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) нақты уақыттағы баға $107,049. Соңғы 24 сағат ішінде ENZOBTC мен $ 106,680 аралығында сауда жасалып, ал $ 109,852 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ENZOBTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 115,819, ал ең төменгісі — $ 106,680.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ENZOBTC соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -2.17%, ал соңғы 7 күнде -3.68% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Нарықтық ақпарат

$ 114.22M
$ 114.22M$ 114.22M

--
----

$ 114.22M
$ 114.22M$ 114.22M

1.07K
1.07K 1.07K

1,067.02911143
1,067.02911143 1,067.02911143

Lorenzo Wrapped Bitcoin нарықтық капитализациясы $ 114.22M, тәуліктік сауда көлемі --. ENZOBTC айналымдағы мөлшері 1.07K, жалпы мөлшері 1067.02911143. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 114.22M.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Баға тарихы USD

Бүгін, Lorenzo Wrapped Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -2,384.7618146664 болды.
Соңғы 30 күнде Lorenzo Wrapped Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -3,365.2244787000 болды.
Соңғы 60 күнде Lorenzo Wrapped Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -3,059.5032396000 болды.
Соңғы 90 күнде Lorenzo Wrapped Bitcoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -2,384.7618146664-2.17%
30 күн$ -3,365.2244787000-3.14%
60 күн$ -3,059.5032396000-2.85%
90 күн$ 0--

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) деген не

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Lorenzo Wrapped Bitcoin Баға болжамы (USD)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Lorenzo Wrapped Bitcoin.

Қазір Lorenzo Wrapped Bitcoin баға болжамын тексеріңіз!

ENZOBTC - жергілікті валюталарға

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) токеномикасы

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ENZOBTC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) туралы басқа сұрақтар

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ENZOBTC бағасы — 107,049 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ENZOBTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ENZOBTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 107,049. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Lorenzo Wrapped Bitcoin үшін нарықтық капитализация қандай?
ENZOBTC үшін нарықтық капитализация: $ 114.22M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ENZOBTC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ENZOBTC айналымдағы ұсынысы: 1.07K USD.
ENZOBTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ENZOBTC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 115,819 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ENZOBTC бағасы қандай болды?
ENZOBTC 106,680 USD ATL бағасына жетті.
ENZOBTC үшін сауда көлемі қандай?
ENZOBTC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ENZOBTC өседі ме?
ENZOBTC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ENZOBTC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:17:02 (UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

