$longevity the Desci DAO is a decentralized autonomous organization focused on health and longevity. It leverages blockchain technology to create a unique digital asset that fosters community engagement around themes of health consciousness. The secure, transparent, and efficient blockchain infrastructure supports a reliable and scalable platform for community interaction.
As a DAO, $longevity empowers its members to participate in governance and decision-making processes, reinforcing its community-driven approach. Members are encouraged to engage in health-oriented events, discussions, and initiatives that promote wellness and longevity.
$longevity not only functions as a digital currency but also acts as a tool for members to support research and charitable causes in the health and wellness sectors. This approach positions $longevity to make a positive impact on health and aging, demonstrating the transformative potential of decentralized communities in fostering significant health-oriented and social outcomes."
longevity (LONGEVITY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
longevity (LONGEVITY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LONGEVITY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LONGEVITY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LONGEVITY токеномикасын түсінген болсаңыз, LONGEVITY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.