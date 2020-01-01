LockTrip (LOC) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, LockTrip (LOC) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

LockTrip (LOC) туралы ақпарат

"Disrupting the Travel Industry

LockTrip.com is a blockchain-based travel marketplace that allows users to save up to 60% on their bookings by cutting out middlemen and their commissions. Choose among various payment methods such as credit card, popular cryptocurrencies and the native LOC token to bypass payment fees.

More than 2.1 Million Hotels & Properties

LockTrip is working with the strongest brands in the travel industry to offer its customers first class inventory around the globe. Thanks to our vast network of partners, we are not only fulfilling the needs of our customers, but also let the strongest brands compete with each other. Thanks to our unique reverse-auctioning model, customers will always be presented the lowest price possible.

More than 1,000 Airlines to Choose From

With more than 1,000 Airlines to choose from globally, LockTrip is better connected than any other marketplace in the industry. Both Hotels & Flights are bookable from the same marketplace in a one-stop shop solution.

About the LOC Token

LockTrip's unique business model funnels the entire economy through the LOC token. Each booking made on the marketplace results in 3% of the booking value being used to buy LOC from exchanges and burn them. The process is fully automated and can be verified transparently on the blockchain.

Deflationary Model

Contrary to most other tokens and coins, the LOC supply is not growing or remaining constant. Indeed it is shrinking with each booking and it's subsequent burn. This mechanism will continue indefinitely as there is no limit in time or number of LOC to be burnt.

LockTrip is powered by the Hydra chain, which emerged through the combination of the best features of Bitcoin, Ethereum and Qtum chains. It thus presents cutting-edge technology with unique economic features."

Ресми веб-сайт:
https://locktrip.com/
Whitepaper:
https://locktrip.com/whitepaper_v1.2_t.pdf

LockTrip (LOC) токеномикасы мен бағасын талдау

LockTrip (LOC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.23M$ 1.23M
Жалпы қамтуы:
$ 18.59M$ 18.59M
Айналымдағы қамту:
$ 16.51M$ 16.51M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.38M$ 1.38M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 11.34$ 11.34
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00341704$ 0.00341704
Қазіргі баға:
$ 0.074508$ 0.074508

LockTrip (LOC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

LockTrip (LOC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LOC токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LOC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LOC токеномикасын түсінген болсаңыз, LOC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

LOC бағасының болжамы

LOC қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LOC бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.