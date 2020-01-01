LMGroupToken (LMGX) токеномикасы
LMGroupToken (LMGX) туралы ақпарат
The LMGX project launches as a new digital token on the Ethereum blockchain network. The token will fuel the platform's ecosystem, enabling seamless transactions, access to exclusive services, and integration within the LM Group's financial and gaming infrastructure. LMGX is a utility token designed to enhance transactions within the LM Group ecosystem. Built on blockchain technology, it offers lower fees and faster processing for seamless transactions, smart contract automation to reduce risk and increase efficiency, enhanced security to ensure transparency and fraud protection, and scalability for smooth integration across multiple platforms, such as online gaming.
LMGroupToken (LMGX) токеномикасы мен бағасын талдау
LMGroupToken (LMGX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
LMGroupToken (LMGX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
LMGroupToken (LMGX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LMGX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LMGX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LMGX токеномикасын түсінген болсаңыз, LMGX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
LMGX бағасының болжамы
LMGX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LMGX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.