Lizcoin (LIZ) токеномикасы

Lizcoin (LIZ) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Lizcoin (LIZ) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Lizcoin (LIZ) туралы ақпарат

What is $LIZ?

Lizcoin is the gaming infrastructure token of Lizard Labs.

What is $LIZ used for?

  • Ownership benefits - total ownership and governance of the Lizard Labs Gaming DAO
  • Access - unlocks wagering in Lizard League, as well as tournaments, events, in-game assets
  • Rewards - earn partner rewards, plus stake your $LIZ for yield farming

Who are Lizard Labs?

Lizard Labs is a decentralized, community-owned project, with a memeable brand. Backed by a die-hard community, they create products, services and technology for Web3 gamers, builders and investors.

Lizard Labs - formerly Ethlizards - started as a Web3 gaming NFT community in 2021 and evolved into an investment DAO, with over $6M invested in emerging Web3 games.

In 2023, Lizard Labs expanded into product development to build mini-games and meta-games for gamers, in partnership with other studios in Web3 gaming, while creating interconnected experiences between them.

In 2024, the Green Room B2B division was launched, providing services to builders, including consulting, marketing, media, token launch, business strategy, legal and talent offerings, via a Web3 gaming accelerator / publisher program.

Ресми веб-сайт:
https://lizlabs.io/
Whitepaper:
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQv-t4hcWs1MMqjEWi5xCCGIP8twnOCvLn56bLQd5swSitFaZiv_YAKjdItUi5zwMpRMDZqg7pptFCF/pub

Lizcoin (LIZ) токеномикасы мен бағасын талдау

Lizcoin (LIZ) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 9.18B
$ 9.18B$ 9.18B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00571005
$ 0.00571005$ 0.00571005
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00018185
$ 0.00018185$ 0.00018185

Lizcoin (LIZ) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Lizcoin (LIZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LIZ токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LIZ токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LIZ токеномикасын түсінген болсаңыз, LIZ токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

LIZ бағасының болжамы

LIZ қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LIZ бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.