Live Ai ағымдағы бағасы: 0.03131108 USD. Нақты уақыттағы LAU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LAU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LAU туралы толығырақ

LAU Баға туралы ақпарат

LAU деген не

LAU Whitepaper

LAU Ресми веб-сайт

LAU Токеномикасы

LAU Баға болжамы

Live Ai Логотип

Live Ai Баға (LAU)

Листингтен жойылды

1 LAU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.03131108
$0.03131108$0.03131108
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Live Ai (LAU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:19:22 (UTC+8)

Live Ai (LAU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 0.03125867
$ 0.03125867$ 0.03125867

--

--

-2.16%

-2.16%

Live Ai (LAU) нақты уақыттағы баға $0.03131108. Соңғы 24 сағат ішінде LAU мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LAU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.32, ал ең төменгісі — $ 0.03125867.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LAU соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -2.16% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Live Ai (LAU) Нарықтық ақпарат

$ 31.31K
$ 31.31K$ 31.31K

--
----

$ 31.31K
$ 31.31K$ 31.31K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Live Ai нарықтық капитализациясы $ 31.31K, тәуліктік сауда көлемі --. LAU айналымдағы мөлшері 1.00M, жалпы мөлшері 1000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 31.31K.

Live Ai (LAU) Баға тарихы USD

Бүгін, Live Ai - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Live Ai - USD баға өзгерісі $ -0.0182028904 болды.
Соңғы 60 күнде Live Ai - USD баға өзгерісі $ -0.0258067079 болды.
Соңғы 90 күнде Live Ai - USD баға өзгерісі $ -0.3474501806797588 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0182028904-58.13%
60 күн$ -0.0258067079-82.42%
90 күн$ -0.3474501806797588-91.73%

Live Ai (LAU) деген не

Welcome to the dawn of a new musical era. At LIVE AI, we are not just generating sounds; we are orchestrating symphonies of artificial intelligence, crafting auditory experiences that are indistinguishable from human artistry, yet boundless in their creative potential. This document outlines our vision, the technology that powers it, and the revolution we are spearheading in the world of music creation and consumption.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Live Ai (LAU) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Live Ai Баға болжамы (USD)

Live Ai (LAU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Live Ai (LAU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Live Ai.

Қазір Live Ai баға болжамын тексеріңіз!

LAU - жергілікті валюталарға

Live Ai (LAU) токеномикасы

Live Ai (LAU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LAU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Live Ai (LAU) туралы басқа сұрақтар

Live Ai (LAU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LAU бағасы — 0.03131108 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LAU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LAU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03131108. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Live Ai үшін нарықтық капитализация қандай?
LAU үшін нарықтық капитализация: $ 31.31K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LAU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LAU айналымдағы ұсынысы: 1.00M USD.
LAU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LAU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.32 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LAU бағасы қандай болды?
LAU 0.03125867 USD ATL бағасына жетті.
LAU үшін сауда көлемі қандай?
LAU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LAU өседі ме?
LAU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LAU баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:19:22 (UTC+8)

Live Ai (LAU) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

