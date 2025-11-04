БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Little Pepe ағымдағы бағасы: 0.00125278 USD. Нақты уақыттағы LILPEPE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LILPEPE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Little Pepe ағымдағы бағасы: 0.00125278 USD. Нақты уақыттағы LILPEPE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LILPEPE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LILPEPE туралы толығырақ

LILPEPE Баға туралы ақпарат

LILPEPE деген не

LILPEPE Ресми веб-сайт

LILPEPE Токеномикасы

LILPEPE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Little Pepe Логотип

Little Pepe Баға (LILPEPE)

Листингтен жойылды

1 LILPEPE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00124951
$0.00124951$0.00124951
+0.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Little Pepe (LILPEPE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:19:13 (UTC+8)

Little Pepe (LILPEPE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00123583
$ 0.00123583$ 0.00123583
24 сағаттық төмен
$ 0.00132286
$ 0.00132286$ 0.00132286
24 сағаттық жоғары

$ 0.00123583
$ 0.00123583$ 0.00123583

$ 0.00132286
$ 0.00132286$ 0.00132286

$ 0.052252
$ 0.052252$ 0.052252

$ 0.000033
$ 0.000033$ 0.000033

-0.16%

+0.56%

+8.81%

+8.81%

Little Pepe (LILPEPE) нақты уақыттағы баға $0.00125278. Соңғы 24 сағат ішінде LILPEPE мен $ 0.00123583 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00132286 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LILPEPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.052252, ал ең төменгісі — $ 0.000033.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LILPEPE соңғы бір сағатта -0.16% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.56%, ал соңғы 7 күнде +8.81% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Little Pepe (LILPEPE) Нарықтық ақпарат

$ 125.28K
$ 125.28K$ 125.28K

--
----

$ 125.28K
$ 125.28K$ 125.28K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Little Pepe нарықтық капитализациясы $ 125.28K, тәуліктік сауда көлемі --. LILPEPE айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 125.28K.

Little Pepe (LILPEPE) Баға тарихы USD

Бүгін, Little Pepe - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Little Pepe - USD баға өзгерісі $ +0.0022612917 болды.
Соңғы 60 күнде Little Pepe - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Little Pepe - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.56%
30 күн$ +0.0022612917+180.50%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Little Pepe (LILPEPE) деген не

Little Pepe is the next evolution in meme coins, a freshly engineered variant of the iconic Pepe the Frog designed specifically for the modern crypto landscape. Born from the chaotic yet beloved world of internet memes, Little Pepe combines the whimsical spirit of Pepe with cutting-edge blockchain engineering optimized for speed, top-tier security, and ultra-low transaction fees. At its core is the $LILPEPE utility token, which powers a vibrant ecosystem built entirely on the Ethereum network. This isn't just another pump-and-dump meme; it's a community-driven movement aiming to usher in a new golden era for meme coins, where Pepe remains the undisputed king, but Little Pepe emerges as the agile prince—faster, cheaper, and meme-fueled to the max. We're talking about a token that thrives on viral energy, rewarding holders with real utility while keeping the fun alive through exclusive NFT drops, meme contests, and decentralized governance. In a sea of copycats, Little Pepe stands as a beacon for those who believe memes aren't just jokes—they're the future of finance.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Little Pepe (LILPEPE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Little Pepe Баға болжамы (USD)

Little Pepe (LILPEPE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Little Pepe (LILPEPE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Little Pepe.

Қазір Little Pepe баға болжамын тексеріңіз!

LILPEPE - жергілікті валюталарға

Little Pepe (LILPEPE) токеномикасы

Little Pepe (LILPEPE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LILPEPE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Little Pepe (LILPEPE) туралы басқа сұрақтар

Little Pepe (LILPEPE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LILPEPE бағасы — 0.00125278 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LILPEPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LILPEPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00125278. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Little Pepe үшін нарықтық капитализация қандай?
LILPEPE үшін нарықтық капитализация: $ 125.28K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LILPEPE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LILPEPE айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
LILPEPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LILPEPE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.052252 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LILPEPE бағасы қандай болды?
LILPEPE 0.000033 USD ATL бағасына жетті.
LILPEPE үшін сауда көлемі қандай?
LILPEPE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LILPEPE өседі ме?
LILPEPE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LILPEPE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:19:13 (UTC+8)

Little Pepe (LILPEPE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,673.54
$106,673.54$106,673.54

+0.87%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,609.22
$3,609.22$3,609.22

+0.56%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.04
$166.04$166.04

-0.41%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9343
$0.9343$0.9343

-0.78%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,673.54
$106,673.54$106,673.54

+0.87%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,609.22
$3,609.22$3,609.22

+0.56%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.04
$166.04$166.04

-0.41%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3215
$2.3215$2.3215

-0.23%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.75
$990.75$990.75

+1.08%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0718
$0.0718$0.0718

+43.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1994
$0.1994$0.1994

-33.53%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000113
$0.000113$0.000113

+413.63%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03863
$0.03863$0.03863

+286.30%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007770
$0.0000007770$0.0000007770

+95.12%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001898
$0.0000000000001898$0.0000000000001898

+89.80%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1616
$0.1616$0.1616

+74.13%